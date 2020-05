Siria:media, Isis rialza la testa,9 persone uccise in 24 ore Tre diversi episodi di violenza registrati nell'est del paese

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 MAG - L'Isis rialza la testa in Siria e nelle ultime 24 ore ha commesso tre attacchi diversi nella zona orientale del Paese, uccidendo almeno 9 persone. Lo riferiscono media locali, a conferma di quanto affermato dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani e da altre fonti sul terreno.



Secondo le fonti, miliziani jihadisti hanno attaccato un veicolo a est di Homs, lungo l'autostrada Damasco-Dayr az Zor, con a bordo quattro persone, tra cui un ufficiale governativo siriano e una donna, uccidendoli sul posto. In un altro episodio di violenza, compiuto nella cittadina di Sukhna, sulla stessa strada tra la capitale e Dayr az Zor nell'est, altri jihadisti hanno decapitato quattro persone, uomini adulti, accusati di essere "spie". L'agenzia di informazione Aamaq legata all'Isis ha mostrato foto dell'esecuzione avvenuta in una località non meglio precisata. In un terzo episodio, l'Isis ha ucciso almeno un miliziano curdo-siriano a est di Dayr az Zor, nella cittadina di Busayra, in una zona pattugliata anche da forze statunitensi della Coalizione anti-Isis a guida Usa.(ANSAmed).