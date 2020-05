Gaza: giovane muore dopo essersi dato fuoco Due altri giovani ustionati. 'Vittime della crisi economica'

(ANSAmed) - GAZA, 19 MAG - Ha destato forte impressione a Gaza la morte di un giovane di 22 anni che giorni fa si è dato fuoco nel campo profughi di Shati e che oggi è deceduto in ospedale.



Le motivazioni e la sua identità non sono state precisate nel comunicato ufficiale del ministero degli Interni che si limita a riportare le sole iniziali del nome. Ad accrescere l'atmosfera di angoscia si sono aggiunti i casi di due altri giovani che in questi giorni, secondo le reti sociali, hanno pure cercato di togliersi la vita col fuoco, nel campo profughi di el-Bureij e nel rione di Sajaya, presso Gaza City. Finora su questi episodi non si hanno conferme ufficiali, mentre nelle reti sociali si afferma che essi sarebbero rimasti ustionati. L'opinione diffusa è che all'origine di questi gesti di disperazione - avvenuti peraltro nel mese del Ramadan - vi sia la grave crisi economica in cui versa la Striscia.(ANSAmed).