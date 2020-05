Turchia: Bella Ciao dai minareti, 'sabotaggio nelle moschee'

ISTANBUL - Invece dell'adhan, la chiamata rituale alla preghiera islamica, le note di 'Bella Ciao'. Ha suscitato sorpresa e polemiche in Turchia la musica diffusa nelle scorse ore dagli altoparlanti dei minareti di alcune moschee di Smirne, sulla costa Egea. La versione locale della canzone ('Cav Bella') è risuonata per le strade della terza città turca mentre ci si aspettava l'invito alla preghiera del Ramadan, ancorché casalinga viste le restrizioni per il Covid-19. I video dell'episodio hanno fatto il giro dei social network, costringendo le autorità a intervenire.

La sezione provinciale della Direzione per gli affari religiosi ha denunciato un sabotaggio, su cui ha avviato un'indagine interna.

Inoltre, la procura di Smirne ha annunciato l'apertura di un'inchiesta sull'episodio e sui relativi post condivisi sui social per il reato di "offese ai valori religiosi".