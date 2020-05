Libia: media, Gna prendono campo militare a sud Tripoli E lanciano volantini su Tahruna

(ANSAmed) - TUNISI, 22 MAG - Mentre le forze del governo di accordo nazionale libico (Gna) hanno preso il controllo della base militare di Tikbali a sud di Tripoli, si combatte su vari fronti. Lo riferisce su Twitter il The Libya Observer.



Intanto l'Operazione "Vulcano di rabbia" del governo di Tripoli ha reso noto che l'aviazione del Gna ha lanciato volantini su Tarhuna, domandando a chi combatte di deporre le armi. Agli abitanti della città viene invece chiesto di rimanere in casa e di stare lontani dai luoghi in cui si trovano "persone armate". "Chi deporrà le armi sarà al sicuro".



Tarhuna, a 90 km circa dalla capitale, venne conquistata dall'autoproclamato esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar, all'inizio della campagna militare su Tripoli nell'aprile dello scorso anno.(ANSAmed).