Tunisia: arresti a Biserta per protesta giovani

(ANSAmed) - TUNISI, 26 MAG - Le forze di sicurezza tunisina sono state costrette ad usare gas lacrimogeni ieri a Biserta per disperdere un gruppo di giovani manifestanti sceso in strada per protestare contro la mancata ripresa dei lavori di alcuni progetti locali, tra i quali uno stadio di calcio e altre strutture sportive. I dimostranti avrebbero iniziato a bruciare pneumatici in strada e tirare pietre contro la polizia, che poi ha usato i gas per disperderli. Lo rende noto l'agenzia di stampa Tap precisando che le forze dell'ordine hanno proceduto anche ad alcuni arresti. (ANSAmed)