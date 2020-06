Coronavirus: Libano si avvicina a riapertura totale

(ANSAmed) - BEIRUT, 1 GIU - Il Libano si avvicina alla riapertura totale post-coronavirus e da oggi entra nella quarta tappa della 'fase 2'. L'ultima tappa è prevista per il prossimo 8 giugno, quando è in programma la riapertura anche dell'aeroporto internazionale di Beirut. Ufficialmente in Libano si sono registrati finora 1.220 casi positivi con 27 decessi ufficiali per Covid-19. La maggior parte dei contati nelle ultime settimane si sono registrati presso i libanesi rimpatriati dall'estero. Da oggi, centri commerciali e stazioni balneari potranno riaprire, così come gli alberghi e i ristoranti, questi ultimi mantenendo un'affluenza limitata al 50% della loro capacità. I cinema, le discoteche, i parchi pubblici e i centri sportivi rimangono invece chiusi. Le piscine hanno riaperto la settimana scorsa. Le scuole hanno ripreso ad accogliere studenti ma soltanto quelli dei gradi medi (a giorni alterni) e superiori, e l'anno scolastico è stato prolungato fino alla fine di giugno. (ANSAmed).