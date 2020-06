Siria: Isis torna a colpire, 4 uccisi in agguato nell'est Attacco nella regione di Homs

(ANSAmed) - BEIRUT, 1 GIU - L'Isis torna a colpire nella Siria orientale, e rivendica l'uccisione di almeno 4 tra militari governativi siriani e miliziani locali anti-Isis. Lo riferisce Aamaq, l'agenzia di notizie che sui social network trasmette notizie da parte dell'Organizzazione dello Stato islamico.



L'attacco, le cui circostanze sono state confermate all'ANSA da fonti locali siriane, è avvenuto ieri nella regione Homs, nel distretto di Sukhna, vicino alla valle dell'Eufrate, in un'area da cui l'Isis non è mai stato veramente sconfitto. n. Secondo le fonti, nell'attacco è stato colpito un veicolo militare governativo. Tra le vittime ci sono soldati governativi siriani e miliziani di tribù locali cooptati dal governo di Damasco e dalla Russia per contrastare i jihadisti. (ANSAmed).