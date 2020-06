Coronavirus:Israele, deputato positivo, Knesset chiusa Si tratta di un deputato della Lista Araba Unita

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 GIU - La Knesset, il Parlamento israeliano, è stata chiusa dopo che un deputato della Lista Araba Unita, Sami Abu Shehadeh, ha annunciato di essere positivo al coronavirus ed è entrato in quarantena due giorni fa. Tutte le riunioni delle varie Commissioni dell'assise sono state dunque rinviate a nuova data e agli impiegati è stato detto di non recarsi al lavoro. Negli ultimi giorni, dopo la fine del lockdown, c'e' stata in Israele una recrudescenza del virus, specialmente nelle scuole.(ANSAmed)