Coronavirus: Tunisia, nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore Frontiere aperte dal 27 giugno, ricezione turistica al 50%

(ANSAmed) - TUNISI, 5 GIU - Per il secondo giorno consecutivo la Tunisia non registra alcun nuovo contagio da coronavirus, rimanendo 1087 il totale dei casi confermati nel Paese nordafricano. Lo rende noto in un comunicato il ministero della Sanità di Tunisi precisando che i decessi restano stabili a 49 e i guariti a 969, con 69 persone attualmente positive.



La Tunisia ha annunciato la riapertura delle proprie frontiere terrestri, marittime ed aeree per il 27 giugno prossimo. Ieri hanno riaperto alberghi, ristoranti turistici, istituti culturali, musei e moschee, seppur con una capacità di accoglienza limitata al 50%. La Federcalcio tunisina ha reso noto che il campionato riprenderà il 2 agosto mentre le squadre hanno ripreso già gli allenamenti. (ANSAmed).