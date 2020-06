Migranti: Croazia, due corpi in fiume a confine Slovenia Annegati probabilmente nel tentativo di passare frontiera

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 9 GIU - I corpi di due migranti, annegati alcuni mesi fa, sono stati estratti ieri dal fiume Mreznica, nella Croazia centrale, a circa 70 km a sud di Zagabria, e non lontano dal confine sloveno. Lo ha riferito oggi la polizia locale.



Secondo le prime informazioni, diffuse dalla stampa, i due corpi sono in stato di decomposizione avanzata, e si suppone che i due migranti siano annegati a gennaio o a febbraio nel tentativo di raggiungere la vicina Slovenia.



Uno dei due era un uomo egiziano, mentre per ora non è stato possibile identificare il secondo corpo. La polizia ha aperto un'inchiesta.(ANSAmed).