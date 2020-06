Turchia: 'legami golpisti', mandati di cattura per 63 agenti Nuovi blitz dopo le centinaia di arresti degli ultimi due giorni

(ANSAmed) - ISTANBUL, 10 GIU - Non si fermano in Turchia le operazioni contro sospetti infiltrati nelle forze di sicurezza per conto della presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Dopo le centinaia di arresti degli ultimi due giorni, la procura di Adana, nel sud del Paese, ha spiccato stamani altri 63 mandati di cattura nei confronti di persone accusate di legami con il gruppo che Ankara ritiene responsabile del tentativo fallito di putsch del 15 luglio 2016. Tra i ricercati ci sono agenti già epurati dalle forze di polizia ad Adana e nelle province di Istanbul e Mersin. I sospetti sono accusati di aver fornito denaro e altre utilità alla rete di Gulen per favorirne la riorganizzazione. (ANSAmed).