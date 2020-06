Coronavirus: Israele, 300 le vittime, salgono i casi Ministero sanità, 1.700 in 2 settimane dopo riapertura scuole

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 GIU - Le vittime da coronavirus in Israele hanno raggiunto quota 300, mentre cresce il numero dei nuovi infetti. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità, secondo cui i casi confermati nelle ultime 24 ore sono 106. Il totale è arrivato a 18.461, di questi circa 1.700 sono avvenuti in due settimane mentre in tutto il mese di maggio le infezioni sono state meno di 1.200.



Il ministero ha attribuito la maggior parte dei nuovi casi alle scuole che hanno riaperto a maggio dopo due mesi di chiusura. La scorsa settimana il governo ha deciso contro il fermo totale preferendo intervenire con singole chiusure a fronte di focolai. Secondo il ministero dell'Istruzione, dalla riapertura delle scuole sono stati 442 gli studenti e il personale infettatosi, 144 gli istituti e gli asili nido chiusi, circa 24mila le persone messe in quarantena.(ANSAmed).