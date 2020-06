Coronavirus: Tunisia, ottavo giorno senza nuovi casi 1.087 contagi e 49 decessi, nessun ricoverato

(ANSAmed) - TUNISI, 11 GIU - La Tunisia non registra alcun nuovo contagio da coronavirus da otto giorni consecutivi: il totale dei casi rimane quindi fermo a quota 1.087. Lo rende noto in un comunicato il ministero della Sanità di Tunisi precisando che i decessi restano stabili a 49, mentre i guariti salgono da 983 a 989, con 49 persone attualmente positive ma nessun ricoverato.



La Tunisia ha annunciato la riapertura delle proprie frontiere terrestri, marittime ed aeree per il 27 giugno prossimo. Il 14 giugno è prevista la fine di tutte le misure di lockdown parziale. (ANSAmed)