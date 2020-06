Libano: previste nuove proteste contro carovita

BEIRUT - Nuove proteste anti-governative in Libano sono previste oggi e nei prossimi giorni in un contesto di graduale inasprimento della tensione sociale ed economica nel quadro di quella che è stata definita la peggiore crisi finanziaria del Paese negli ultimi 30 anni. Sit-in di protesta sono proseguiti anche ieri sera a Beirut e Tripoli dopo giorni scorsi di violenze nei diversi epicentri della mobilitazione scoppiata l'autunno scorso contro il carovita e la corruzione. Il premier Hassan Diab ha ribadito nel fine settimana l'intenzione del governo di andare avanti con l'annunciato piano di riforme economiche, condizione per proseguire i negoziati formali col Fondo monetario internazionale.