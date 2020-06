Turchia: patriarca armeno, Santa Sofia sia chiesa e moschea Sponda alla campagna di Erdogan, 'meglio i fedeli dei turisti'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 15 GIU - Santa Sofia dovrebbe riaprire come luogo di culto sia per i musulmani che per i cristiani.



L'ultima sponda alla campagna del presidente turco Recep Tayyip Erdogan per riconvertire in moschea il monumento simbolo di Istanbul arriva dal patriarca armeno ortodosso Sahak Mashalian.



"Santa Sofia è stata costruita con lo sforzo di 10 mila lavoratori. Ha vissuto molti rinnovamenti e tutti questi sforzi miravano a mantenerla come luogo di preghiera e non come museo.



Penso che la preghiera dei credenti si adatti meglio allo spirito del tempio, piuttosto che i turisti che girano facendo foto. Santa Sofia è abbastanza grande per fornire uno spazio ai cristiani. Facciamola diventare un simbolo di pace di quest'epoca", ha dichiarato via Twitter il patriarca, eletto lo scorso anno. Nel dibattito è intervenuto stamani anche il ministro della Giustizia Abdulahmit Gul. "È l'unica moschea in cui si entra attraverso un tornello. Abbiamo la responsabilità di porre fine a questa vergogna", ha detto il ministro turco, ribadendo che si tratta di "una questione di sovranità" su cui, nonostante le proteste internazionali, in particolare della Grecia, solo Ankara ha diritto di decidere. Dopo essere stata basilica cristiana per quasi un millennio e moschea a seguito della conquista ottomana di Costantinopoli nel 1453, Santa Sofia venne trasformata nel 1935 in museo da Mustafa Kemal Ataturk, fondatore della Repubblica turca. Il prossimo 2 luglio il Consiglio di stato si pronuncerà sulla legittimità di una sua riconversione in moschea. (ANSAmed).