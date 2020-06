Migranti: quarto sbarco a Lampedusa, pure bimbo di due anni Ultimo gruppo di 17 persone salvate da Gdf, oggi 55 gli arrivi

(ANSAmed) - AGRIGENTO, 17 GIU - Quattro sbarchi di migranti in un solo giorno a Lampedusa, per un totale di 55 persone. Dopo un primo gruppo di 12 tunisini giunto sull'isola questa mattina ne sono arrivati poi altri 13 a bordo di un'altra imbarcazione e poi ancora altri 13. Il quarto gruppo di migranti, sempre provenienti dalla Tunisia, è composto da 17 persone fra cui un bambino di due anni e la mamma. I migranti sono sbarcati su molo Favarolo. L'imbarcazione sulla quale viaggiavano è stata avvistata dai militari della Guardia di finanza che, nelle acque antistanti Lampedusa, hanno effettuato il trasbordo sul pattugliatore. Grande stupore, apprensione e commozione - anche fra gli stessi soccorritori e le forze dell'ordine che sono su molo Favarolo - per il piccino che è sceso in braccio a un finanziere. (ANSAmed). (ANSA).