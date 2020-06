Migranti: terzo soccorso per Sea Watch, ora 211 a bordo

ROMA - Terzo soccorso in 48 ore per la Sea Watch che, durante la notte, a seguito di un SOS lanciato da Alarm phone, ha recuperato 46 persone da un barchino di legno che imbarcava acqua. A bordo della nave umanitaria ci sono ora 211 naufraghi "che hanno bisogno subito di un porto sicuro", fa sapere la ong tedesca.



Intanto la Mare Jonio, nave dell'organizzazione Mediterranea Saving Human, si sta dirigendo verso un'imbarcazione in difficoltà con 70 persone a bordo in zona Sar maltese. "Grazie a segnalazione aereo civile #Moonbird @seawatchcrew, la nostra Mare Jonio sta dirigendo su imbarcazione in legno in difficoltà con 70 persone a bordo, in zona #SAR maltese 48 miglia a Sud di Lampedusa. Autorità di Malta e Italia sono informate". Così Mediterranea su twitter.