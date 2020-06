Tunisia, a Mahdia apre progetto educativo Open Green School

(ANSAmed) - TUNISI, 24 GIU - A Mahdia in Tunisia è stato inaugurato un laboratorio unico nel panorama maghrebino. Si tratta di un centro di animazione all'aperto per bambini chiamato ''Open Green School''. Questo progetto ideato dal Centro Hippique Mahdia, diretto da Maria Gabriella Incisa di Camerana, piemontese di origine ma tunisina di adozione, e dall'associazione "L'eveil de l'enfant", è uno spazio generatore di empatia, in cui i bambini non sono obbligati a sedersi ai banchi ma sono invece incoraggiati ad esprimere la loro gioia senza reprimerla, a creare il proprio spazio educativo e a imparare in modo giocoso, partecipativo e vivace, nel rispetto delle misure sociali e sanitarie imposte. ''I bambini hanno bisogno di muoversi, sfogarsi e divertirsi per imparare meglio - spiega Incisa Di Camerana - soprattutto ora, dopo il periodo di confinamento e della chiusura degli istituti scolastici che ha toccato anche la Tunisia, a causa della pandemia da coronavirus.



''Questo progetto è un centro di supporto scolastico, presentato con successo alle aurorità locali, in cui i ruoli sono condivisi tra educatori e personale accreditato, supportato da animali che sono dei veri maestri di vita. Cani, gatti, cavalli e pony riducono quindi il distanziamento sociale, promuovendo positivamente l'educazione emotiva e sviluppando un percorso di psicomotricità, grazie a delle attività multisensoriali''. Gli animali non sono elementi da osservare ma fanno parte integrante del corpo docente e contribuiscono allo sviluppo di abilità come la logica, l'indipendenza, la concentrazione, la risoluzione dei problemi, le capacità motorie e organizzative, la coesione nonchè le interazioni sociali e civili.Riservate a una fascia di età dai 4 ai 12 anni, queste attività, di cui molte inedite e coperte da brevetto, sono previste per un percorso di integrazione anche di tutti quei bambini in difficoltà. In particolare per chi presenta insuccesso scolastico, disarmonie evolutive, diprassia, ansia, problemi comportamentali, disturbi dello spettro autistico (Dsa) o da deficit di attenzione/iperattività (Adhd). (ANSAmed) (ANSA).