Siria: Ong, raid Israele nel centro e nell'est, 7 uccisi

(ANSAmed) - BEIRUT, 24 GIU - E' di almeno 7 uccisi tra militari governativi siriani e miliziani filo-iraniani il bilancio di una serie di raid aerei notturni attribuiti a Israele e compiuti su almeno quattro diversi obiettivi nella Siria orientale e centrale contro presunte basi iraniane.



Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani in Siria, a conferma di quanto affermato in precedenza dall'agenzia governativa siriana Sana.



Le fonti precisano che l'ondata di attacchi aerei israeliani è avvenuta poco prima della mezzanotte nella regione di Salamiye a est di Hama, e nei pressi della cittadina di Sabbura, nella stessa zona. Altri raid si sono registrati a Salkhad, nella regione sud-occidentale di Suwayda e a Sukhna, tra Homs e Dayr az Zor nell'est. (ANSAmed).