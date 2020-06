Siria: sale la tensione nel sud, proteste anti-regime Nella regione di Daraa, ex roccaforte dei ribelli

(ANSAmed) - BEIRUT, 25 GIU - Sale la tensione nel sud della Siria a causa di rinnovate proteste politiche e socio-economiche nella regione di Daraa, ex roccaforte anti-regime e ora sotto controllo russo e governativo. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui nelle ultime ore un corteo di persone ha sfilato nella cittadina di Umm al Mayadhen per chiedere con forza il rilascio dei prigionieri nelle carceri governative e limitare il ruolo dei servizi di sicurezza di Damasco.



Da mesi la campagna di Daraa mostra segni di sollevazione politica contro il governo e contro i mediatori russi. Nelle ultime settimane non sono mancati episodi di violenza e scontri armati. (ANSAmed).