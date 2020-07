Amb.Turchia:Egitto, Eau e Francia violano embargo armi Libia 'Noi non siamo ambigui, gli altri fanno gioco pericoloso'

(ANSAmed) - ROMA, 14 LUG - "L'Egitto sta violando l'embargo delle armi in Libia, così come gli Emirati Arabi e anche la Francia. Questi tre Paesi stanno violando l'embargo": lo ha dichiarato l'ambasciatore turco in Italia, Murat Salim Esenli, durante una conferenza stampa nella sede diplomatica a Roma in occasione della commemorazione del fallito colpo di Stato in Turchia del 15 luglio 2016.



"Noi non siamo in una posizione ambigua, per noi è molto chiara, la situazione in Libia è chiara per la Turchia. Se siamo parte della comunità internazionale, dobbiamo rispettare le regole della comunità internazionale.



Tutti gli altri non hanno base legale. Coloro che agiscono in modo ambiguo cercano di sostenere che noi siamo in una posizione di ambiguità. Gli altri stanno giocando un gioco pericoloso, e c'è molta consapevolezza di questi giochi tra i nostri partner, come l'Italia, che sa cosa sta accadendo. Non vogliamo cadere nella trappola di coloro che violano l'embargo delle armi", ha aggiunto. (ANSAmed).