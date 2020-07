Migranti: Marina Tunisia ferma barca diporto diretta Italia 10 i tunisini a bordo, intercettati al largo di Sfax

(ANSAmed) - TUNISI, 14 LUG - Un'unità della Marina militare di Tunisi ha intercettato a 32 chilometri ad est di Sfax una barca da diporto, con a bordo 10 tunisini intenzionati a raggiungere illegalmente le coste italiane. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Tunisi in un comunicato precisando che durante gli interrogatori di polizia i fermati (tra i 17 e i 46 anni) hanno ammesso di essere salpati ieri da Gabes per arrivare in Italia. I 10 fermati sono stati fatti sbarcare e sono stati consegnati alla Guardia nazionale per i seguiti del caso, si legge ancora nella nota. (ANSAmed).