Migranti: Tunisia blocca partenze verso coste italiane Decine i fermati secondo il ministero dell'Interno

(ANSAmed). - ROMA, 14 LUG - La Guardia costiera di Tunisi ha intercettato l'11 luglio scorso a Zarzis un'imbarcazione a motore con 8 giovani connazionali a bordo, intenzionati a raggiungere le coste italiane. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno tunisino in una nota precisando che sono stati tutti denunciati alla magistratura. In un'altra operazione la Guardia costiera ha fermato ad Hammam Lif una barca con 9 persone a bordo. Davanti alle coste di El Abed la Guardia costiera ha invece fermato il 13 luglio scorso un peschereccio con 12 tunisini a bordo, diretto verso le coste italiane.



Infine, al largo delle isole Kerkennah, a Melitah, le autorità marittime hanno sventato un tentativo di emigrazione illegale arrestando 9 tunisini e anche a Rajaish, nella regione di Madhia, la Guardia costiera ha fermato 12 tunisini in procinto di imbarcarsi per raggiungere le coste italiane. (ANSAmed)..