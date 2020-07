Libia: Comando Usa in Africa,'Russia continua a interferire'

(ANSAmed) - TUNISI, 15 LUG - "Il Comando militare Usa in Africa (Africom) ha prove evidenti che il gruppo Wagner, impiegato e sponsorizzato dalla Russia, ha deposto mine antiuomo e ordigni esplosivi improvvisati (Ied) dentro e intorno Tripoli, violando ulteriormente l'embargo sulle armi delle Nazioni Unite e mettendo in pericolo la vita di innocenti libici". E' quanto scrive l'Africom sul proprio sito in un duro comunicato con foto allegate , aggiungendo appunto che "prove fotografiche verificate mostrano trappole esplosive e campi minati collocati indiscriminatamente intorno alla periferia di Tripoli fino a Sirte fino a metà giugno scorso. Si stima che queste armi siano state introdotte in Libia dal gruppo Wagner". "Il gruppo Wagner sponsorizzato dallo stato russo sta dimostrando un totale disprezzo per la sicurezza e la sicurezza dei libici", ha affermato il generale britannico Bradford Gering, direttore generale delle operazioni di U.S. Africa Command. "Le tattiche irresponsabili del gruppo Wagner prolungano i conflitti e sono responsabili della sofferenza inutile e della morte di civili innocenti. La Russia ha il potere di fermarli, ma non la volontà", scrive l'Africom. Alla fine di maggio, Africom ha riferito che almeno 14 Mig-29 erano stati fatti volare dalla Russia alla Siria, dove i loro distintivi erano stati ridipinti dipinti per mascherare la loro origine russa. Gli aerei sono stati quindi trasportati in Libia, in violazione dell'embargo sulle armi delle Nazioni Unite. Africom valuta che gli aerei da guerra hanno volato attivamente nello spazio aereo libico, complicando ulteriormente il conflitto in Libia e aumentando il rischio di errori di calcolo. L'introduzione da parte della Russia di mine antiuomo, trappole esplosive, aerei d'attacco e il loro continuo sostegno al gruppo Wagner con 2.000 persone in Libia cambia la natura dell'attuale conflitto e intensifica il rischio potenziale per i non combattenti. "La nostra intelligence osserva il coinvolgimento continuo e senza alcun aiuto della Russia e del gruppo Wagner", ha affermato il contrammiraglio Heidi Berg, direttore dell'intelligence di Africom. "Le valutazioni delle immagini e dell'intelligence mostrano come la Russia continui a interferire negli affari libici. L'uso sconsiderato di mine antiuomo e trappole esplosive del Wagner Group sta danneggiando civili innocenti". L'uso da parte della Russia di Pmc (Private Military Companies) in Libia è solo una parte della lunga storia di utilizzo di questi attori non statali come strumenti di proiezione del potere. I Pmc sponsorizzati dalla Russia sono attivi in ;;sedici paesi in tutta l'Africa", conclude la nota. (ANSAmed).