Migranti:Oim,Guardia costiera Libia ne riporta indietro 131

(ANSAmed) - TUNISI, 22 LUG - ''131 migranti sono stati riportati in Libia dalla Guardia costiera. Tra essi, 13 minori''. Lo scrive su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia aggiungendo che ''le squadre dell'Oim erano al punto di sbarco a Tripoli per fornire la necessaria assistenza di emergenza ai migranti''. ''Stanotte circa 120 persone sul gommone in pericolo sono state trovate dalla cosiddetta guardia costiera libica e riportate in Libia - aveva scritto in un tweet Alarm Phone sottolineando ''siamo sollevati che siano sopravvissuti ma temiamo per le loro vite, in una zona di guerra dove tortura, stupro e detenzione sono sistematiche''.(ANSAmed). (ANSA).