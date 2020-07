Coronavirus: Israele, oltre 2mila casi in 24 ore

ROMA - Israele, alle prese con la seconda ondata di coronavirus, ha superato la soglia record dei 2mila contagi nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità secondo cui da ieri le infezioni sono state 2.032 portando il totale da inizio pandemia a 56.748 casi.



Di questi, 32.755 sono in fase attiva con 295 pazienti in gravi condizioni e 79 collegati ai ventilatori. Con 3 nuove morti, il totale delle vittime segna ora la cifra di 433.



La Knesset ha intanto approvato in via definitiva la legge che dà al governo maggiori poteri di imporre misure restrittive.



La nuova legge - che entra in vigore il 10 agosto ed è stata approvata con 48 voti a favore e 35 contrari - bypassa in sostanza il potere di controllo da parte della Knesset stessa: prevede infatti che l'assise debba pronunciarsi in 24 ore sui provvedimenti del governo, altrimenti questi entrano subito in vigore. La legge in questione è stata presentata dalla maggioranza di governo con lo scopo di neutralizzare il potere di veto della Commissione Coronavirus della stessa Knesset che in queste ultime settimane ha rovesciato, con grande clamore, le misure assunte dal governo di Netanyahu. Non ultima quella relativa ai ristoranti, chiusi dall'esecutivo e riaperti dalla Commissione.



Intanto il professor Ronni Gamzu è stato nominato Commissario nazionale per la lotta al coronavirus al posto di Gabi Barbash, fino a ieri sera candidato ufficiale ma che ha ritirato la propria disponibilità. La scelta è stata fatta dal premier Netanyahu e dal ministro della sanità Yuli Edelstein. Gamzu, ex direttore generale del ministero, attualmente è alla guida dell'ospedale Ichilov di Tel Aviv. Secondo i media, Barbash si sarebbe ritirato dalla posizione a causa dei dissidi con Edelstein su come gestire la seconda ondata di coronavirus.