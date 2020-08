Coronavirus: Libia, 146 contagi nele ultime 24 ore 83 le vittime

(ANSAmed) - TUNISI, 03 AGO - La Libia registra nelle ultime 24 ore altri 146 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 3.837 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 83, i guariti a 623, e le persone attualmente positive da 2992 a 3131, con la maggior parte dei casi al Sud. Il governo di Tripoli disposto la proroga del coprifuoco con 5 giorni di lockdown totale fino a mercoledì prossimo, con divieto di circolazione e di grandi assembramenti in spiagge o giardini e il lockdown parziale dalle 21 alle 6 del mattino per i 5 giorni successivi. (ANSAmed).