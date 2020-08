Israele: esercito sventa attacco al confine con la Siria Portavoce militare, colpiti 4 terroristi. Media, uccisi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 AGO - L'esercito israeliano ha sventato nella notte scorsa un tentativo di "piazzare ordigni esplosivi" vicino la Linea Alpha lungo il confine tra lo stato ebraico e la Siria. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui nell'azione è stata "identificata una squadra di terroristi vicino la barriera di protezione".



Soldati israeliani e velivoli dell'aviazione hanno colpito "la squadra di quattro terroristi". Non c'e' conferma ufficiale della loro morte ma i media sostengono che i quattro siano stati uccisi.



Il portavoce ha poi aggiunto che nell'azione nel nord del Golan non ci sono state vittime israeliane. "Il Comando del Nord mantiene una elevata reattività ad ogni scenario. L'esercito ritiene il regime siriano responsabile per tutti gli eventi che generano dal suo territorio e non tollererà alcuna violazione della sovranità israeliana". L'esercito ha anche diffuso un video nel quale si vede l'operazione.



Lo scorso 27 luglio l'esercito israeliano ha sventato un altro attacco di un commando di Hezbollah che ha provato a entrare in territorio israeliano dal confine siro-libanese all'altezza delle Fattorie Sheba alle propaggini del Monte Hermon. (ANSAmed).