Expo Dubai: il polo universitario Uaeu con Padiglione Italia

(ANSAmed) - ROMA, 5 AGO - La United Arab Emirates University con Padiglione Italia verso l' Expo Dubai: è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Commissariato italiano a Expo Dubai e il più grande Polo universitario negli EAU per sviluppare iniziative congiunte durante i sei mesi dell'Esposizione Universale, dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.



Il documento è stato firmato dal Professor Ghaleb Ali Al Hadrami Al Breiki, Vice Cancelliere ad interim dell'United Arab Emirates University e Commissario Generale dell'University of the Future Pavilion delle UAEU a Expo 2020 Dubai, e dal Commissario Generale per la Partecipazione dell'Italia, Paolo Glisenti.



L'accordo prevede la promozione di iniziative ed eventi bilaterali, che saranno integrati con la programmazione di entrambi i padiglioni per celebrare le giornate e i temi internazionali di Expo Dubai prima e durante i sei mesi dell'Esposizione Universale. Il protocollo d'intesa rafforzerà, inoltre, le relazioni dell'UEAU con le università e i centri di ricerca italiani, nonché quelle tra i due Paesi.



"L'importanza strategica del protocollo d'intesa con l'UAEU - ha dichiarato Glisenti - è l'apertura di un corridoio di formazione scientifica e avanzata tra Emirati Arabi Uniti e le università e i centri di ricerca italiani che hanno contribuito a rendere Expo Dubai, il prossimo anno, un evento globale chiave per generare valori economici e culturali, collegando menti, abilità, talenti e giovani. A questo proposito, siamo felici di rendere la partecipazione dell'Italia ad Expo un facilitatore della diplomazia culturale e scientifica in tempi difficili per l'umanità".



"Siamo molto lieti di avere l'opportunità di collaborare con il Padiglione Italia e di estendere ulteriormente le nostre relazioni con le università italiane, lavorando insieme su nuovi metodi educativi e soluzioni innovative per alcune delle sfide più urgenti del mondo. UAEU è la prima e più grande università degli Emirati Arabi Uniti ed è attualmente classificata 329° a livello globale. Il successo di UAEU è dovuto al suo eccezionale staff, agli studenti e agli ex studenti che avranno tutti un ruolo attivo in Expo. Non vediamo l'ora di accogliere i nostri nuovi partner internazionali negli Emirati Arabi Uniti e di mostrare la diversità del nostro paesaggio, la nostra cultura e il campus", ha dichiarato il Professor Al Hadrami Al Breiki.



(ANSAmed).