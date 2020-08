Migranti: Macedonia Nord, stato emergenza in alcune regioni Per accresciuto afflusso di profughi, e per situazione sanitaria





(ANSAmed) - SKOPJE, 5 AGO - Il governo della Macedonia del Nord ha deciso oggi l'imposizione dello stato di emergenza per 30 giorni in alcune regioni del Paese particolarmente interessate da nuovi flussi di migranti lungo la rotta balcanica. La decisione, riferiscono i media, è stata presa anche con la concomitanza dell'emergenza sanitaria del coronavirus, e i rischi di contagio. Le zone interessate sono sopratutto quelle alla frontiera meridionale (con Grecia) e settentrionale (con Serbia) del Paese balcanico. Un Centro di gestione delle crisi sarà in sessione permanente per gestire la situazione e adottare le misure necessarie all'emergenza migranti e a quella sanitaria. (ANSA).





