Oms, il Covid non è stagionale.Se si allenta pressione torna Italia e Spagna hanno agito e hanno soppresso il virus

(ANSAmed) - ROMA, 10 AGO - "La seconda ondata in Europa era inevitabile. Dopo potrebbe essercene un'altra e un'altra ancora. Questo virus non è stagionale ma ha dimostrato che se si allenta la pressione ritorna". Lo ha detto il capo per le emergenze dell'Oms, Mark Ryan, nel consueto briefing sul Covid-19 sottolineando che adesso la differenza la fa "la risposta a queste fiammate" del coronavirus.



"Paesi come Francia, Germania, Corea del Sud, Spagna, Italia e Gran Bretagna hanno avuto grandi focolai di coronavirus ma hanno agito e sono stati in grado di sopprimerlo", ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing.



"Quei Paesi che ce l'hanno fatta stanno riaprendo settori della società con un approccio basato sul calcolo del rischio ma rimanendo vigili su potenziali focolai di Covid-19", ha aggiunto. (ANSAmed).