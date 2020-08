Coronavirus: Spagna, quasi 3.000 nuovi contagi 26 i morti. Madrid regione più colpita, quasi 900 nuovi contagi

(ANSAmed) - ROMA, 14 AGO - Nuovo balzo dei contagi da coronavirus in Spagna: sono 2.935 in 24 ore, in netto rialzo rispetto ai 1.690 del giorno prima. Madrid è la comunità più colpita, con 842 nuove infezioni. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali.



Il bilancio complessivo si aggiorna a 337.334 casi, con 28.605 vittime, 70 nell'ultima settimana, 26 rispetto a ieri.



(ANSAmed).