In Spagna chiudono le discoteche, restrizioni nei bar Dopo impennata dei nuovi contagi da coronavirus

(ANSAmed) - ROMA, 14 AGO - Il governo spagnolo ha deciso la chiusura delle discoteche ed altre misure restrittive, anche per gli orari dei bar, per far fronte alla seconda ondata dell'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della sanità Salvador Illa, come riferisce El Pais. Nel Paese, ieri erano stati registrati quasi 3.000 nuovi casi in 24 ore, tanto che il ministro aveva convocato una riunione d'urgenza con le autonomie. (ANSAmed).