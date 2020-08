Gaza: dopo palloni incendiari, Israele colpisce siti Hamas Chiusura valico commerciale, scorte combustibile quasi esaurite

(ANSAmed) - GAZA / TEL AVIV, 17 AGO - In seguito al ripetersi, anche ieri, di lanci da Gaza di palloni incendiari verso i campi agricoli israeliani del Neghev, l'esercito israeliano è tornato la scorsa notte a colpire obiettivi di Hamas. Fra questi, ha precisato un portavoce, torrette di avvistamento dislocate da Hamas lungo la linea di demarcazione.



Negli ultimi dieci giorni, secondo Israele, i palloni incendiari (e talvolta esplosivi) lanciati da Gaza hanno provocato quotidianamente decine di incendi, ed ingenti danni.



Per reazione Israele ha chiuso ai pescatori di Gaza lo spazio marino e ha sigillato i valichi commerciali. Di conseguenza, affermano fonti di Gaza, la centrale elettrica locale rischia di cessare le proprie attività domani perchè le scorte sono quasi esaurite. A quanto pare da domani la erogazione della corrente elettrica per gli abitanti della Striscia sarà quindi fortemente razionata. Intanto a Gaza si attende l'arrivo di una delegazione dell'intelligence egiziana, che oggi si trova a Ramallah. Come in passato, gli ufficiali egiziani cercheranno di mediare fra Israele e Hamas. (ANSAmed).