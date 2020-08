Coronavirus: Tunisia, test per chi arriva dall'estero A prescindere dal Paese di provenienza

(ANSAmed) - TUNISI, 19 AGO - Per entrare in Tunisia sarà necessario mostrare un test di negatività del Covid-19, a prescindere dal paese di provenienza. Lo ha annunciato il ministro della Sanità ad interim, Habib Kchaou, in conferenza stampa, precisando che il governo tunisino ha deciso in tal senso per cercare di limitare la recrudescenza della crescita dei casi di coronavirus di questi ultimi giorni. Preoccupa le autorità sanitarie la crescita costante di nuovi casi 'locali'.



Le delegazioni di El Hamma ed El Hamma ovest a Gabes, ove si sono registrati in pochi giorni oltre 300 casi, sono state dichiarate zone rosse, ma anche in altri governatorati la situazione è peggiorata. La Tunisia ha registrato 2314 casi confermati di coronavirus dall'inizio del diffondersi dell'epidemia. I decessi sono stati 57. Al momento non e' stato specificato dalle autorità a partire da quando la misura entrerà in vigore. (ANSAmed).