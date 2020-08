Coronavirus: in Spagna 20 mila nuovi casi da venerdì Oltre 2.000 in 24h. Centro emergenze, servono misure "drastiche"

(ANSAmed) - ROMA, 25 AGO - In Spagna i contagi da coronavirus sono aumentati di quasi 20.000 casi (19.382) solo da venerdì scorso, con 2.060 nelle ultime 24 ore, e 34 morti. Il totale sale così a 405.437 casi dall'inizio della pandemia e a 28.872 morti. Lo ha comunicato nella serata di lunedì il Centro per il coordinamento sanitario spagnolo, citato dal quotidiano El Pais.



Il direttore del Centro, Fernando Simon, ha raccomandato al governo di Madrid di adottare misure "drastiche" per contenere la nuova impennata dei contagi. (ANSAmed).