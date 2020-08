Giordania: media, 'arrestato vignettista Hajjaj' A causa di una caricatura sull'Accordo Israele-Emirati

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 AGO - Il noto caricaturista politico Emad Hajjaj è stato arrestato ieri dalle autorità giordane: lo sostengono sul web diversi suoi sostenitori che citano in merito una notizia apparsa brevemente sul sito del giornale al-Araby. Ma in merito non c'è ancora da Amman una conferma ufficiale.



Secondo un giornalista del sito al-Monitor, all'origine del suo arresto c'è una caricatura relativa agli accordi di normalizzazione fra Israele e gli Emirati arabi uniti. In essa il principe degli Emirati Muhammed bin Zayed è mostrato mentre tiene in mano una colomba israeliana che a sua volta gli sputa sul volto: un riferimento alla opposizione di Israele alla vendita agli Emirati di aerei F35. Hajjaj è considerato uno dei disegnatori più in vista nel mondo arabo e ha ricevuto numerosi premi internazionali. (ANSAmed).