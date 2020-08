Migranti: tamponi covid, tenda per sanitari a Lampedusa

(ANSA) - AGRIGENTO, 27 AGO - Una tenda - per la vestizione e decontaminazione degli operatori dell'Asp che effettuano i tamponi ai migranti - è stata montata all'ingresso dell'hotspot di Lampedusa. Potenziato anche - con altre tre unità - il dispositivo dei vigili del fuoco che si occupano degli interventi antincendio. A sollevare il caso, nei giorni scorsi, era stata la Uil dei vigili del fuoco di Agrigento. Gli operatori dell'Asp, che operano all'interno dell'hotspot per i prelievi sierologici e i tamponi anti-Covid, si vestivano e svestivano a ridosso della postazione dei pompieri. Svestizione e decontaminazione, come previsto dalla norma, non possono essere fatti all'aperto e in stretto contatto con i vigili del fuoco. E dopo le proteste è arrivata la tenda. (ANSAmed).