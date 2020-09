Migranti: Croazia, da gennaio sventati 16mila ingressi Ministro interni, arrestati 374 trafficanti

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 17 SET - Dall'inizio dell'anno la polizia di frontiera croata ha sventato poco più di sedicimila tentativi di ingressi illegali nel Paese da parte di migranti provenienti dai centri di accoglienza in Bosnia. Lo ha affermato il ministro degli Interni Davor Bozinovic.



Nelle operazioni di polizia sono state arrestate complessivamente 374 persone per traffico di esseri umani, la maggior parte membri di organizzazioni criminali. "La polizia croata continuerà a proteggere i propri confini, in conformità con le leggi nazionali e le norme europee e internazionali", ha detto il ministro. (ANSAmed).