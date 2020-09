Coronavirus: Tunisia, prosegue impennata di contagi 996 nuovi casi in 48 ore, "situazione allarmante"

(ANSAmed) - TUNISI, 21 SET - Prosegue la marcata crescita di nuovi di coronavirus in Tunisia, dove nelle ultime 48 ore sono stati registrati altri 996 contagi, che portano il totale delle infezioni confermate nel Paese nordafricano a quota 10732. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Tunisi in un comunicato, precisando che il bilancio dei decessi è salito a 159, di cui 4 nei giorni 18 e 19 settembre. 8.191 sono le persone che risultano ancora positive, di cui 198 in ospedale, 70 in rianimazione e 28 in respirazione assistita. Intanto le autorità sanitarie, mentre rinnovano gli appelli a rispettare le misure barriera, hanno annunciato che d'ora in poi verranno testati sistematicamente solo i sintomatici.



"La situazione legata alla pandemia di coronavirus potrebbe peggiorare entro un mese se i tunisini non si impegnano a rispettare le regole di prevenzione stabilite nel protocollo sanitario generale, ha detto il membro del Comitato scientifico per la lotta al coronavirus, Habib Ghédira, criticando il lassismo dei cittadini che non rispettano le misure di prevenzione previste dal protocollo sanitario, in particolare negli spazi chiusi (bar, ristoranti, amministrazioni pubbliche, locali per cerimonie nuziali e altri eventi), sottolineando che occorre restare vigili e prendere le precauzioni necessarie per prevenire la diffusione del virus. "La situazione epidemica è allarmante visto il numero record di casi di infezioni da coronavirus registrato negli ultimi giorni in Tunisia e l'aumento del numero di morti", ha sottolineato Ghedira, aggiungendo che gli ospedali pubblici saranno presto sovraffollati a causa dell'aumento delle il numero di pazienti.



I tamponi effettuati da inizio epidemia sono 200.459. Dal 26 agosto scorso per entrare in Tunisia, a prescindere dal Paese di provenienza, è necessario esibire un test covid-19 free effettuato nelle 72 ore precedenti al primo imbarco e che non superi comunque le 120 ore al momento dell'ingresso nel Paese.



(ANSAmed).