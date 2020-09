Coronavirus: Turchia, primi alunni in classe dopo 6 mesi Rientro facoltativo solo per materne e prime elementari

(ANSAmed) - ISTANBUL, 21 SET - Primi alunni in classe oggi in Turchia, a più di sei mesi dalla chiusura degli istituti per l'emergenza coronavirus. A tornare alle lezioni in presenza sono al momento solo i bambini delle materne e del primo anno della scuola primaria. Il ministero dell'Educazione ha tuttavia lasciato libertà di scelta ai genitori, che potranno continuare a tenere i figli a casa, usufruendo della didattica a distanza.



Il rientro sarà inoltre graduale, a partire da un solo giorno in questa prima settimana. Tra le misure di prevenzione previste, ci sono la misurazione della febbre e l'uso delle mascherine, oltre al mantenimento delle distanze anche durante gli intervalli fuori dalle aule. Saranno inoltre vietati gli ingressi negli istituti di genitori o altri ospiti, salvo casi eccezionali. Per gli alunni più grandi non è invece atteso un ritorno in classe almeno fino a ottobre, in attesa di ulteriori valutazioni della situazione sanitaria.



In Turchia i casi registrati finora sono oltre 302 mila, con 7.506 vittime accertate. Nuove restrizioni potrebbero essere decise oggi nel corso di una riunione di gabinetto che verrà presieduta dal capo dello stato Recep Tayyip Erdogan. (ANSAmed).