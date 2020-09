Migranti:Libano, trovati corpi naufraghi in fuga verso Cipro

(ANSAmed) - BEIRUT, 21 SET - I corpi senza vita di quattro migranti sono stati rinvenuti nelle ultime ore a largo delle coste libanesi. Lo riferisce la protezione civile libanese, citata stamani dai media di Beirut. E' l'ennesimo episodio di ritrovamento di corpi di migranti libanesi, siriani e di altre nazionalità, che tentano la via del mare per raggiungere le coste di Cipro.



Nei giorni scorsi caschi blu della missione Onu nel sud del Libano (Unifil) avevano tratto in salvo 36 migranti, e avevano recuperato il corpo di un migrante morto in mare. All'inizio del mese si erano intensificate intercettazioni da parte della marina militare libanese di imbarcazioni di migranti che partivano dal nord del Libano alla volta di Cipro. (ANSAmed).