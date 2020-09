Libano: governo,40% minori tra 12 e 15 anni lascia la scuola Abbandono scolastico in aumento a causa della crisi economica

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 SET - Il 40% dei minori libanesi con età tra i 12 e i 15 anni abbandona la scuola per aiutare a sostenere le proprie famiglie in gravi difficoltà economiche: lo rivela il ministero degli affari sociali libanesi, secondo cui questi dati rischiano di aumentare con il peggiorare della crisi economica in corso nel Paese.



Assem Abi Ali, direttore per il ministero degli affari sociali di Beirut del programma Lebanon Crisis Response Plan (Lcrp), avviato nel 2015, è stato citato oggi dai media libanesi e ha annunciato che gli aiuti esteri per ora fatti arrivare al Libano coprono solo un quinto dei bisogni urgenti di centinaia di migliaia di famiglie disagiate. (ANSAmed).