Marsiglia, pronti ad accogliere Alan Kurdi senza condizioni Nave Ong-Sea Eye con 130 migranti in rotta verso sud Francia

(ANSAmed) - PARIGI, 23 SET - La città di Marsiglia è pronta ad accogliere "senza condizioni" la nave Alan Kurdi dell'Ong tedesca Sea-Eye, in rotta verso le coste francesi dopo aver soccorso oltre 130 migranti nel Mediterraneo, in seguito al fallito tentativo di sbarcare in Italia: lo ha dichiarato il vicesindaco di Marsiglia, Benoit Payan.



"Se l'Alan Kurdi esprime la volontà di venire a Marsiglia, ribadiamo la posizione secondo cui non lasceremo nessuno affogare nel Mediterraneo", ha dichiarato. Da parte sua, il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha detto al termine del consiglio dei ministri che "la nave va accolta nel porto piu' sicuro, piu' vicino, per consentire lo sbarco, è questa regola che continueremo ad applicare con i nostri partner europei".



(ANSAmed).