Turchia: restituita dall'Italia antica stele lidia

(ANSAmed) - ISTANBUL, 23 SET - Una stele della civiltà lidia risalente al III secolo d.C. è stata restituita alla Turchia dall'Italia, dove il manufatto era stato ritrovato dalle autorità in un mercato dell'antiquariato nel 1997 dopo essere stato trafugato dal tempio di Apollo Aksyros nella località di Saitta, nella provincia occidentale di Manisa.



La stele è stata riportata in patria nelle scorse ore su un volo della Turkish Airlines da Roma a Istanbul e consegnato al direttore del locale museo archeologico, riferisce il ministero della Cultura turco.



Il manufatto rappresenta la storia di due fratelli, Melita e Makedon, che avevano rubato una rete da pesca. Per espiare la loro colpa, i parenti chiesero aiuto alla divinità Apollo Aksyros, donando la stele con una penitenza incisa. Il reperto verrà esposto al museo della Civiltà anatolica nella capitale Ankara. (ANSAmed).