Siria: 414 mila rifugiati rientrati dalla Turchia

ISTANBUL - Sono 414 mila i cittadini siriani rientrati in patria dopo essere fuggiti in Turchia dalla guerra. Lo ha riferito il ministro dell'Interno di Ankara, Suleyman Soylu, sostenendo che si tratta di ritorni "volontari" nelle aree del nord del Paese passate sotto il controllo di fatto dell'esercito turco e delle milizie locali sue alleate con le operazioni militari condotte a partire dal 2016.



Le persone che attualmente godono di una protezione umanitaria temporanea in Turchia sono quasi 4 milioni, ha aggiunto Soylu, di cui circa 3,6 milioni di siriani e quasi 370 mila di altre nazionalità.