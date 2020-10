Toscano 'Robusto', da Mst un sigaro 'tutto d'un pezzo' Fatto a mano, non si taglia, per una fumata lunga e intensa

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Si chiama 'Robusto', come il formato dei caraibici dal diametro più largo, ma è un Toscano fatto a mano, l'ultimo arrivato da Manifatture Sigaro Toscano (Mst), un sigaro che non si taglia, un prodotto 'tutto d'un pezzo' destinato ad intenditori che amano una fumata lunga e corposa.



La taglia è infatti a metà tra gli ammezzati e i Toscani lunghi: 130 mm, con pancia da 19 mm e punte da14 mm.



Robusto - che è un'edizione limitata - ha una fascia esterna di tabacco Kentucky nordamericano, scura e resistente, proveniente dal Tennessee, mentre l'interno è un mix di di tabacchi Kentucky italiani e nordamericani che lo rendono molto morbido, adatto anche al mercato internazionale dei fumatori di sigaro, che ne apprezzeranno anche la taglia.



Anche il packaging è innovativo: una elegante confezione in alluminio nera con logo arancio da 5 sigari con un vano spugna che protegge individualmente ogni sigaro. (ANSA).