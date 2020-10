Prof decapitato: padre allieva scambiò sms con il killer

PARIGI - Il padre dell'allieva autore del video in cui si indignava della lezione sulle caricature di Maometto fatta da Samuel Paty, il prof di storia ucciso nella banlieue di Parigi, si era scambiato dei messaggini via Whatsapp con il diciottenne attentatore nei giorni prima dell'attacco: è quanto rivela Bfm Tv. Al momento, precisa l'emittente, gli inquirenti ignorano il tenore di questi messaggi. Al momento sono 16 le persone poste in stato di fermo nel quadro dell'inchiesta guidata dalla procura antiterrorismo.



Intanto si è saputo che la chiusura della moschea di Pantin, alle porte di Parigi, richiesta ieri al prefetto dal ministro dell'Interno Gérald Darmanin, sarà effettiva da domani sera. "I termini di esecuzione della chiusura è di 48 ore, la moschea verrà dunque chiusa domani sera", ha riferito all'agenzia France Presse una fonte vicina al dossier. Ieri sera, intervenendo al tg di TF1, il ministro aveva detto di aver "chiesto al prefetto di Seine-Saint-Denis di far chiudere la moschea di Pantin".



Questo fine settimana, dopo l'assassinio di Paty, ritrovato decapitato venerdì nella banlieue di Parigi, i responsabili della moschea avevano riconosciuto di aver diffuso il video in cui un padre di famiglia si lamentava della scelta dell'insegnante di mostrare le caricature di Maometto agli alunni. La moschea resterà chiusa per una durata di sei mesi.



I deputati oggi hanno reso omaggio al prof ucciso intonando la Marsigliese dopo aver osservato un minuto di silenzio dinanzi all'Assemblea Nazionale, prima di un nuovo minuto di silenzio all'interno dell'emiciclo in apertura del question time del governo. In giornata è prevista una marcia bianca a Conflans-Sainte-Honorine, il comune in cui insegnava e in cui è stato ucciso Paty. Confermato invece per domani l'omaggio nazionale, a partire dalle 19.30, nel cortile della Sorbona in presenza del presidente francese Emmanuel Macron. Tra l'altro, a Samuel Paty verrà conferita la Légion d'Onore a titolo postumo.