Turchia-Grecia, navi da guerra a poca distanza nell'Egeo Ankara nega respingimento Oruc Reis da parte di marina Atene

(ANSAmed) - ISTANBUL, 22 OTT - Resta alta la tensione tra Turchia e Grecia nel Mediterraneo orientale, dove le rispettive navi da guerra risultano separate solo da poche miglia. Fonti militari di Ankara hanno smentito questo pomeriggio alla Cnn turca alcune notizie diffuse dai media di Atene, secondo cui la nave da ricerca sismica Oruc Reis sarebbe stata costretta ad allontanarsi dall'isola di Kastellorizo dalla marina militare ellenica.



Per la Turchia, la Oruc Reis, insieme alle navi da appoggio Ataman e Cengiz Han e alle fregate di scorta, prosegue regolarmente le proprie attività a 13 km da Kastellorizo e si trova a circa tre chilometri di distanza dai mezzi militari marittimi greci, che stazionano a guardia della più orientale tra le isole di Atene nell'Egeo.



Le nuove tensioni giungono dopo che Ankara ha prolungato almeno fino a martedì prossimo queste esplorazioni energetiche con un nuovo avviso di navigazione (Navtex), indicando il loro raggio d'azione in un tratto di mare compreso tra Kastellorizo e Rodi. Ieri, la Grecia era tornata ad accusare la Turchia di "provocazioni unilaterali" in un nuovo vertice con Cipro ed Egitto, suoi partner nella regione. (ANSAmed).