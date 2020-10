Migranti: 232 soccorsi dalla Turchia nel mar Egeo Tre interventi della guardia costiera, 'respinti dalla Grecia'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 23 OTT - La guardia costiera turca ha soccorso nelle ultime ore nel mar Egeo 232 migranti e rifugiati in difficoltà, che cercavano di raggiungere le isole greche.



L'intervento più massiccio, riferiscono fonti di sicurezza citate da Anadolu, è stato compiuto al largo della costa di Marmaris, dove sono state tratte in salvo 121 persone a bordo di natanti alla deriva, in maggioranza cittadini siriani, tra cui donne e bambini. Altre 76 sono state soccorse nelle acque al largo di Datca e 35 nei pressi della costa di Bodrum. Secondo le accuse delle autorità di Ankara, i migranti sarebbero stati respinti dai guardacoste greci. Tutti sono stati trasferiti in centri di identificazione e accoglienza. (ANSAmed).